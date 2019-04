Donare il sangue, l'Elba Rugby fa da testimonial

Il progetto "Una meta per una vita" ha visto coinvolti gli atleti dell'Elba Rugby per sensibilizzare sulla necessità di donare il sangue

PORTOFERRAIO — L’Elba Rugby è protagonista ancora una volta fuori dal campo per un’importante campagna di promozione sociale in favore della donazione di sangue. Lo slogan della campagna si chiama "Una meta per una vita". In collaborazione con l’Azienda Asl Toscana Nord Ovest e l’Avis Isola d’Elba, infatti gli atleti dell’Elba Rugby hanno donato il sangue ed hanno fatto sì che lo stesso importante gesto venisse fatto anche da parte di tanti nuovi donatori.

"In questo momento in cui vi è necessità di tenere alta l’attenzione del cittadino verso questo bisogno primario, - spiegano infatti dall'associazione sportiva - l’Elba Rugby si schiera ancora una volta in prima linea consapevole del proprio ruolo sociale e del bisogno di essere d’esempio per i più giovani. Nel vero spirito del rugby ciò che conta, infatti, non è tanto esserci nel momento del successo quanto insegnare a rialzarsi da una brutta caduta ed a superare i momenti di difficoltà che ognuno si troverà prima o poi ad affrontare nella vita. Vi è un unico modo per riuscirci ovvero farlo tutti insieme, tendere una mano per aiutare il prossimo vuol dire crescere".