Asl, modifiche agli orari estivi di alcuni servizi

Li rende noti l'Asl Toscana nord ovest: giorni di chiusura per l'Urp ospedaliero e per la Centrale di Preospedalizzazione di Portoferraio

PORTOFERRAIO — L'Azienda Usl Toscana nord ovest fa sapere che in vista delle ferie estive alcuni servizi al pubblico dell’ambito livornese (Livorno, Cecina, Piombino ed Elba) dall'azienda ovest modificheranno i loro orari di apertura. In particolare per quanto riguarda l'isola d'Elba presso l'ospedale di Portoferraio sono previsti i seguenti orari:

- Urp: chiuso dal 26 al 31 Agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: chiusa dal 12 al 17 Agosto con riapertura 19 agosto;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 30 settembre aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

I servizi di prenotazione telefonica CupTel (0586-223333) e Libera Professione (0586-614235) rimarranno a pieno servizio per tutta l’estate.

Inoltre venerdì 16 Agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e i servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato (Urp, Protocollo ecc).