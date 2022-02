A Livorno con il polso rotto, l'Asl spiega perché

L'Asl Toscana nord ovest riguardo agli ortopedici all'Elba: "Entrambi i medici non potevano essere in servizio per improvvisi motivi di salute".

PORTOFERRAIO — L'Azienda USL Toscana nord ovest interviene per spiegare i motivi che hanno portato al trasferimento in ambulanza all'ospedale di Livorno del bambino che domenica 6 Febbraio si è rotto il polso all'isola d'Elba (leggi qui l'articolo).

"All'ospedale di Portoferraio sono in servizio due ortopedici. - spiegano dall'Asl Toscana nord ovest - Nella giornata del 6 Febbraio, entrambi i medici non potevano essere in servizio per improvvisi motivi di salute. Vista la concomitanza delle assenze, per far fronte ad eventuali emergenze sono stati allertati gli altri ospedali di rete per eventuali consulti a distanza e per accogliere casi che avessero richiesto un'assistenza specialistica complessa".



"Il bambino in questione - proseguono dall'Asl -aveva riportato una frattura scomposta, che non richiedeva solamente una ingessatura ma anche una valutazione per verificare se fosse necessario anche un intervento da parte del chirurgo. La decisione di richiedere una consulenza in presenza è stata dettata dalla giovane età del paziente e dal tipo di frattura".