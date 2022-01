Screening Covid scuole, 6 test positivi

Oggi pomeriggio l'amministrazione comunale ha organizzato uno screening Covid su alunni e docenti delle scuole di Porto Azzurro

PORTO AZZURRO — Oggi pomeriggio presso il palazzo municipale di Porto Azzurro si è svolto lo screening Covid rivolto a docenti e studenti delle scuole elementari e medie di Porto Azzurro, per monitorare la situazione dei contagi in vista della riapertura delle scuole prevista per lunedì 10 Gennaio.

L'Amministrazione comunale di Porto Azzurro fa sapere che su circa 150 tamponi rapidi effettuati 6 sono risultati positivi al Covid-19.

A questo proposito, l'amministrazione comunale fa sapere che le persone risultate positive al test rapido lunedì 10 Gennaio saranno sottoposte a test molecolare presso il punto drive through della Asl, in località San Martino a Portoferraio.

Lo screening si è svolto con la collaborazione dei medici di base di Porto Azzurro e della Misericordia.