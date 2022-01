Traghetto Moby cancellato, bar chiusi

New York, le immagini dell'incendio che ha devastato un palazzo: nella trappola di fuoco morti 9 bambini

Elbani in attesa sul porto di Piombino dopo aver scoperto che il traghetto delle 20,30 per Portoferraio stato cancellato

PIOMBINO — Un gruppo di cittadini elbani dovrà attendere il traghetto di Toremar delle 22,20 per poter fare rientro a casa.

Infatti ci è arrivata la segnalazione che il traghetto delle ore 20,30 da Piombino per Portoferraio risulta cancellato.

Alcuni lo hanno saputo guardando il monitor delle partenze.

Un'amara sorpresa per chi pensava di potersi imbarcare, una situazione resa ancora più disagiata dal fatto che, come ci viene segnalato, sul porto bar e ristoranti sono chiusi.

Al momento non si hanno informazioni sul motivo della cancellazione, dato che questa sera il vento è calmato e in ogni caso la maggior parte dei traghetti ha effettuato servizio durante tutta la giornata.

Ora i passeggeri sperano che non ci siano intoppi per la partenza delle 22,20 che è l'ultima per raggiungere l'Elba.