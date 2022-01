Manca la nave ma per monitor e app c'è

Un lettore pendolare segnala un disservizio relativo alle errate informazioni sulla partenza del traghetto di Moby delle 18,15 da Piombino per l'Elba

PIOMBINO — Riceviamo la segnalazione con disappunto di un lettore pendolare per lavoro che protesta per le errate informazioni sulla partenza di un traghetto di Moby verificate sia sulla app della compagnia che sul monitor interno sul porto di Piombino.

" 6 Gennaio. È festivo; controllo quindi per sicurezza che ci sia il traghetto Moby da Piombino delle 18,15, per poter entrare al lavoro prima delle 20. Uso la app ufficiale della Moby - attenzione, non una generica app dei traghetti, non una app di notizie sull’Elba: la pessima app ufficiale della Moby, che sappiamo tutti essere congegnata malissimo (ad esempio, se lasci trenta secondi il cellulare mentre guardi i traghetti si blocca e devi ricominciare tutto da capo), ma uno almeno spera che i traghetti li sappia indicare giusti.

La app

L’app mi conferma che c’è il traghetto Moby delle 18,15 (si veda screenshot allegato). Parto da casa e arrivo in biglietteria in anticipo per rinnovare l’abbonamento: questo infatti, per motivi che l’umana psiche non arriva a comprendere, si può rinnovare solo dopo il 27 del mese, non prima, e io manco dal 25 sera.

Il tabellone (foto allegata) mi conferma che il Moby Kiss mi attende al molo 5. I tabelloni all’esterno ovviamente non dicono niente perché sono rotti da anni e nessuno li ripara, forse i pezzi di ricambio li deve fornire la Nasa e non sono ancora arrivati. Vado al molo 5 e il traghetto non c’è. Torno in biglietteria e mi dicono che “siccome è festivo la Moby non viaggia”.

Questo nonostante la app ufficiale mi abbia detto che il traghetto c’era, e nonostante il tabellone delle partenze continui beffardo a indicare Moby Kiss 18,15 molo 5.

Telefono in ospedale e annuncio che mio malgrado devo arrivare in ritardo perché la Moby non è in grado di fare una app per i traghetti che sappia indicare correttamente i traghetti, e mi preparo ad aspettare quarantacinque minuti in una stazione marittima dove non c’è neanche un bar aperto".

Lettera firmata

A questo proposito segnaliamo invece che su MonicaApp, applicazione dell'Autorità portuale e sul portofacile.it, sempre collegato all'Autorità portuale, già dal primo pomeriggio invece veniva segnalato come "cancellato" proprio il traghetto di Moby delle ore 18,15, tanto che ne avevamo dato notizia qui. Quindi una grande confusione.