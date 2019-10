Prossima seduta del Consiglio comunale

Ecco quali saranno i temi affrontati nella seduta prevista lunedì prossimo nel Consiglio comunale di Marciana Marina

MARCIANA MARINA — Il Consiglio comunale di Marciana Marina è convocato in seduta pubblica, in prima convocazione e in sessione straordinaria, per lunedì 21 Ottobre 2019, alle ore 15. Nel corso della seduta saranno discussi i seguenti argomenti:

- Comunicazioni del sindaco;

- approvazione verbali delle sedute precedenti,

- riconoscimento debiti fuori bilancio e art. 194 Tuel dlgs. n. 267/2000;

- bilancio di previsione 2019-2021. Applicazione di quote parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018. Variazioni e storni;

- approvazione schema di convenzione tra il Comune di Marciana ed il Comune di Marciana Marina per l'istituzione della Commissione per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 153 della Legge regional toscana n.65/2014 e successive modifiche e integrazioni.