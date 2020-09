Il Premio "La Tore" ricorda Philippe Daverio

La notizia della morte dello storico dell'arte Philippe Daverio ha colpito anche l'Elba. Nel 2018 a Daverio fu attribuito il Premio "La Tore"

MARCIANA MARINA — Si è spento all'età di 71 anni lo storico dell'arte Philippe Daverio. Spesso al centro dei suoi video sull'arte anche la Toscana e Firenze. Nel 2018 Daverio fu ospite all'isola d'Elba dove a Marciana Marina ricevette il Premio letterario "La Tore".

Proprio dal Comitato del Premio "La Tore" arriva una nota con il ricordo di Daverio che qui di seguito pubblichiamo.

In ricordo del prof. Philippe Daverio

"Per aver avviato fin da giovane una attività di gallerista e di mercante d’arte a Milano e poi a New York che lo hanno avvicinato al mondo dell’Arte e della Cultura, dopo gli studi economici bocconiani. Per aver iniziato una attività di divulgatore della Cultura e della Storia dell’Arte attraverso un linguaggio caratterizzato da una comunicazione diretta e con un approccio apparentemente disincantato e giocoso, ma contenutisticamente attento e scientifico.

Per la sua attività di uomo politico che in veste di Assessore alla Cultura del Comune di Milano ha contribuito al restauro e alla restituzione alla collettività di importanti Monumenti. Per la sua dedizione alla divulgazione culturale tramite sia il teatro, collaborando anche con grandi nomi come Giorgio Strehler sia la televisione, con importanti programmi dedicati all’arte in Rai che hanno contribuito in modo indubitabile alla formazione delle nuove generazioni, avvicinandole all’Arte.

Per la sua attività di Editore anche in collaborazione con grandi case editrici come la Mondadori, nonché per la sua attività di giornalista sempre legata al mondo artistico. Per la sua complessiva figura di uomo di Cultura che attraverso una innata capacità comunicativa e un’empatia unica col suo pubblico ha contribuito alla conoscenza dell’Arte nei suoi molteplici aspetti.

Con le nostre parole a motivazione del riconoscimento, che egli apprezzò moltissimo la sera della consegna del premio sul palco di Marciana Marina due anni or sono, vogliamo ricordare il prof. Philippe Daverio. Vinse l’edizione 2018 del Premio letterario La Tore e la simpatia fu di certo al centro della due giorni in sua compagnia. Egli stesso lasciando l’hotel con la sua splendida decapottabile disse ...’ due giorni di pura simpatia’ a riprova che il sentimento era ricambiato. Philippe Daverio era nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia. Dal 1961 al 1967 ha frequentato il Liceo scientifico francese. Arrivato in Italia per gli studi universitari, ha frequentato il corso di laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, dove hanno avuto inizio le sue molteplici attività legate all'arte. Assessore a Milano dal 1993 al 1997 nella giunta Formentini, con le deleghe alla Cultura, al Tempo Libero, all'Educazione e Relazioni Internazionali, si è occupato della ricostruzione del Padiglione d'Arte Contemporanea distrutto a seguito dell'esplosione della bomba avvenuta in data 27 luglio 1993 partendo dalla ricerca degli sponsor, al coordinamento degli interventi sia tecnici sia amministrativi.

Nel 1994 con provvedimento della Giunta Comunale si è occupato della ristrutturazione di tutto l'edificio costituente il Palazzo Reale ed il suo adattamento a Museo d'arte contemporanea; nel gennaio 1995 è stata riaperta al pubblico la Sala delle Cariatidi in occasione della mostra di Richard Avedon da lui curata, realizzando importanti e numerose mostre espositive, a cui è seguito l'intero riposizionamento del sistema museale nell'insieme del patrimonio civico. Si è anche occupato del restauro del Teatro alla Scala, ed è stato fra i promotori delle fondazioni (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Pierlombardo, Fondazione dei Pomeriggi Musicali) intese quali strumento di autonomia e di osmosi tra pubblico e privato nelle istituzioni culturali, ed ha promosso e seguito alcuni lavori pubblici significativi, tra cui il completamento del Piccolo Teatro e del Teatro dell'Arte in Triennale. Nel 1996, nell'ambito di un più vasto quadro di interventi del Comune di Milano volto alla riqualificazione di spazi irrisolti nel centro storico della città, ha partecipato al nuovo progetto di piazza San Babila con la fontana di Luigi Caccia Dominioni.

Philippe Daverio si è sempre definito uno storico dell'arte, e così lo ha scoperto il pubblico televisivo di Raitre: nel 1999 in qualità di "inviato speciale" della trasmissione Art'è, nel 2000 come autore e conduttore della trasmissione Art.tù, poi dal 2002 al 2012 autore e conduttore di Passepartout, programma d'arte e cultura divenuto Il Capitale, e del programma del 2011 Emporio Daverio per RAI 5, una proposta di invito al viaggio attraverso l'Italia, un'introduzione al museo diffuso e uno stimolo a risvegliare le coscienze sulla necessità d'un vasto piano di salvaguardia. Come gallerista ed editore - nell'81 fonda la casa editrice Edizioni Philippe Daverio: il primo libro pubblicato è del 1977, Guido Balsamo Stella, opera grafica e vetraria, e nell'84 una libreria annessa alla galleria di via Montenapoleone a Milano - ha pubblicato una cinquantina di titoli, alcuni dei quali pubblicati in accordo editoriale con Leonardo Mondadori dal 1981 (Catalogo ragionato dell'opera di Giorgio de Chirico fra il 1924 e il 1929; Catalogo generale e ragionato dell'opera di Gino Severini).

Diverse sono le sue pubblicazioni scientifiche, e numerose quelle divulgative; consulente per la casa editrice Skira, dal 2008 dirige per la casa editrice Giunti di Firenze la rivista Art e Dossier, ed è commentatore, tra le altre testate, per Corriere della Sera, Il Sole 24Ore, Avvenire, Giornale dell'Arte, National Geographic, Touring Club, Vogue, L'Architetto, e QN Quotidiano Nazionale. Tra le ultime pubblicazioni, nel 2011 è uscito il volume Il Museo Immaginato, edito da Rizzoli, e nel 2012 il volume Il Secolo lungo della Modernità, per la stessa casa editrice, con cui nel 2013 ha pubblicato Guardar lontano veder vicino. Esercizi di curiosità e storia dell'arte, seguito a fine 2014 da Il secolo spezzato delle avanguardie. Nel 2015 sono usciti i volumi La buona strada, L'arte in Tavola e Il gioco della pittura, sempre editi da Rizzoli. Il professor Daverio si occupa anche di strategia ed organizzazione nei sistemi culturali pubblici e privati, e svolge attività di docente presso atenei ed istituti di diverse città: è stato incaricato di un corso di Storia dell'arte presso lo IULM di Milano, laurea in Comunicazione e gestione dei mercati dell'arte e della cultura; ha svolto diversi corsi di Storia del design presso il Politecnico di Milano, e dal 2006 era professore ordinario di Disegno Industriale presso l'Università degli Studi di Palermo. Nel 2013 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana il Cavalierato delle Arti e delle Lettere e la Medaglia d'Oro di benemerenza del Ministro per i Beni Culturali; sempre nel 2013 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Francese della Légion d'Honneur; da settembre 2014 era Direttore Artistico del Grande Museo del Duomo di Milano, e dal 2015 membro del Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera.

Il Comitato Promotore da me presieduto e Franco e Lucia Semeraro della Libreria Rigola e tutto il Comitato scientifico e d’Onore esprimono alla signora Daverio e alla famiglia le più sentite condoglianze, stringendosi a loro con grande affetto".

Jacopo Bononi, presidente Premio letterario "La Tore"