Covid, nel livornese due nuovi positivi

​Aggiornamento della Regione Toscana sulle ultime 24 ore, i positivi nel livornese sono adesso 523, nessuna persona è deceduta da ieri

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di persone positive al Coronavirus a Livorno e in provincia.

I morti, dall'inizio dell'emergenza, restano dunque 45.

Buone notizie anche per quanto riguarda i positivi che aumentano di due sole unità (Ausl ha segnalato che sono due persone di Livorno), arrivando a 523 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I dati arrivano dal bollettino della Regione Toscana. Sul territorio regionale sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall’8 di marzo.

In Toscana ci sono attualmente 5.328 positivi.

A livello regionale sono da registrare 9 nuovi decessi di persone Covid-positive: due uomini e sette donne con un’età media di 81,6 anni.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti / popolazione residente) per COVID 19 è di 23,4x 100.000 residenti contro il 47,6X100.000 della media italiana (12esima regione)

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa (62,1x 100.000), Lucca (31,7 x 100.000) e Firenze (30,0x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2x 100.000).

La regione si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 256 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 347 X100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 521 casi X100.000 abitanti, Lucca con 336, Firenze con 317, la più bassa Livorno con 156.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi in Toscana sono complessivamente 625, 12 in meno di ieri, di cui 112 in terapia intensiva (meno 6 rispetto a ieri). È il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali.