Covid, 47 nuovi casi a Livorno, 21 in provincia

Nelle ultime 24 ore accertate 68 nuove positività al coronavirus sul territorio provinciale, in gran parte concentrate nella città capoluogo

LIVORNO — Sono 68 le nuove positività al coronavirus da Covid-19 accertate dalla Ausl Toscana nord ovest sul territorio provinciale di Livorno nell'arco delle ultime 24 ore.

Tra queste sono ben 47 quelle che riguardano residenti nella città dei Quattro Mori.

Gli altri 21 casi in provincia. A Collesalvetti 6 i casi, nell'ambito Valli Etrusche 10 casi (Castagneto Carducci 2, Piombino 3, Campiglia Marittima 1, Cecina 2, Rosignano Marittimo 2), all'Isola d'Elba i restanti 5 casi (Rio 1, Capoliveri 1, Campo nell'Elba 1, Portoferraio 2).

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 639 nuovi contagi e 4 decessi, avvenuti nelle province di Firenze, Lucca (2) e Arezzo. I toscani ricoverati per Covid-19 sono oggi 374 (3 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (numero stabile)