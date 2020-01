Riprendono le visite all'isola carcere

​Aperte le prenotazioni online 2020 per visitare con il Parco l’isola carcere di Gorgona. La prima data disponibile è sabato 7 Marzo 2020

ISOLA DI GORGONA — Riaprono le visite dell'isola carcere di Gorgona, la più piccola e più settentrionale delle isole dell’Arcipelago Toscano. Isola verdissima e selvaggia, è ricca di biodiversità e di testimonianze storiche. Il Parco nazionale Arcipelago toscano fa sapere che sta collaborando con l’ Amministrazione penitenziaria per stipulare accordi e convenzioni per far diventare l'isola un laboratorio ad impronta etica ed ambientale, dove i detenuti diventeranno attori di in progetti innovativi, si riaprono le prenotazioni online delle visite organizzate dall’Ente Parco.

La prima visita prevista dal calendario è sabato 7 marzo, la partenza è da Livorno. Chi volesse visitare l'isola deve prenotare online sul sito: https://prenotazioni.islepark.it/gorgona/.

L'Isola è sede di un carcere attivo per questo è necessario rispettare alcune regole per motivi di sicurezza, le visite guidate infatti devono essere autorizzate dall’Amministrazione Penitenziaria in accordo con l'Ente Parco secondo un calendario concordato. Le presenze giornaliere di visitatori sull’isola sono contingentate per un numero massimo di 100.

E' possibile effettuare la prenotazione fino a una settimana prima della data dell'escursione, per poter procedere all'invio dei nominativi alla Direzione Penitenziaria.



Durante la visita non è consentito l’uso di apparecchi fotografici e di telefoni cellulari e la balneazione è vietata. La visita consiste in un’escursione trekking con accompagnamento di guida lungo il percorso autorizzato. L'itinerario presenta uno sviluppo di circa 7 km, con un dislivello totale in salita di circa 300 m. Tutte le informazioni sulle date disponibili e sulle modalità di prenotazione e pagamento sono disponibili sul sito delle prenotazioni oppure è a disposizione l’ufficio info Park tel. 0565-908231.

A breve il Parco inoltre darà informazioni dell’apertura delle prenotazioni online per l’isola di Montecristo.