Ripresi a singhiozzo i collegamenti marittimi

La prima nave a partire è stata la Moby da Piombino per Portoferraio alle 5,30. Sul porto elbano cinque mezzi delle associazioni con pazienti a bordo

ISOLA D'ELBA — Dopo la burrasca di vento e mare che dal primo pomeriggio di ieri ha fermato tutti i traghetti fra Elba e Piombino, lasciando a terra diverse persone, questa mattina seppur con ritardi e a intermittenza sono ripresi i collegamenti marittimi.

La prima nave a partire da Piombino per Portoferraio è stata la Moby alle 5,30 mentre le corse dell'aliscafo di Toremar sono state cancellate.

Ferma in porto anche la nave Blu Navy al momento mentre il traghetto da Rio Marina per Piombino, mentre scriviamo è in navigazione.

Partito anche il traghetto di Toremar delle 6,30 da Piombino per Portoferraio.

Nel frattempo si registrano disagi sul porto di Portoferraio, infatti in attesa di partire ci sono 5 mezzi delle associazioni di volontariato sanitario fra cui un'ambulanza ed il mezzo che porta i pazienti oncologici a Livorno per le terapie.

Ma ci sono anche molte auto in coda in attesa di raggiungere il continente.

Notizia in aggiornamento