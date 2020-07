Guardia medica turistica, ecco dove rivolgersi

Attivato anche per l'estate 2020 il servizio di Guardia medica turistica in vari Comuni dell'isola d'Elba. Ecco gli orari e le informazioni

ISOLA D'ELBA — L'Asl Toscana nord ovest fa sapere che anche per l'estate 2020 è stato attivato il servizio di Guardia medica turistica sul territorio dell'isola d'Elba.

Per accedere al servizio è necessario telefonare preventivamente ai numeri indicati nelle varie zone per la valutazione ed eventuale appuntamento.

Il periodo di attivazione del servizio va dal 1 Luglio al 15 Settembre.

Ecco nelle varie zone di riferimento dove trovare il servizio:

Sede: c/o Ospedale di Portoferraio piano terra ambulatorio 11/12

- Dal 1 Luglio al 31 Luglio: tutti i giorni h. 10 - 13 e 16 – 19

- Dal 1 Agosto al 31 Agosto: tutti i giorni h .10 - 13 e 15 – 19

- Dal 1 Settembre al 15 Settembre: tutti i giorni h .10 - 13 e 16– 19.

Versante occidentale dell'Elba

Telefonare preventivamente al numero 334-112 3802 per la valutazione ed eventuale appuntamento

Marina di Campo

Periodo di attivazione: 1 luglio – 31 agosto

Sede del Servizio: Centro Socio Sanitario Marina di Campo – Piazza Degli Eroi

Orario di Servizio: martedì, giovedì e sabato h. 10– 13, dal lunedì alla domenica h. 16 – 19.



Marciana Marina

Periodo di attivazione: 1 Luglio-31 Agosto

Sede del Servizio: Centro Socio Sanitario di Marciana Marina Via Regina Margherita

- Orario di Servizio:lunedì, mercoledì, venerdì e domenica h. 10 – 13.



Versante orientale dell'Elba

Telefonare preventivamente al numero 3341123820 per la valutazione ed eventuale appuntamento.



Capoliveri

Periodo di attivazione: 1 Luglio-31 Agosto

Sede del Servizio: Presidio Piazza del Cavatore 1

Orario di Servizio: martedì, mercoledì e sabato h 10 – 13,

mercoledì e sabato h. 16- 19.



Porto Azzurro

Periodo di attivazione: 1 Luglio-31 Agosto

Sede del Servizio: Sede Centro Socio Sanitario loc.Baracone

Orario di Servizio: Orario: martedì-venerdì h. 16 - 19.



Cavo

Periodo di attivazione: 1 Luglio-31 Agosto

Sede del Servizio: Associazione di Volontariato “Misericordia “ Cavo Via A.De Gasperi

- Orario di Servizio: giovedì e domenica h. 10 – 13 e h. 16 - 19.



Rio Marina

Periodo di attivazione: 1 Luglio-31 Agosto

Sede: Casa della salute Rio Marina

- Orario di Servizio: lunedì h. 10– 13 e h. 16 – 19.

venerdì h. 10 – 13.

Nei giorni festivi e prefestivi il servizio di Assistenza ai Turisti non effettua visite domiciliari che devono essere richieste al Servizio di Continuità Assistenziale telefonando al numero 0586 223456.

Il servizio di assistenza ai turisti 2020

La guardia medica turistica è un servizio rivolto alle persone non residenti, sia italiani che stranieri, in temporaneo soggiorno turistico. Effettua prestazioni, in orario diurno, compresi festivi e prefestivi, per le quali è richiesto il pagamento

di un ticket:

- 10 euro per la visita breve finalizzata alla continuità terapeutica;

- 15 euro per le visite ambulatoriali;

25 euro per le visite domiciliari.

L'accesso all'ambulatorio di guardia turistica avviene solo su prenotazione telefonica che il Medico di ogni postazione effettua gestendo la propria agenda con un paziente ogni 20 minuti e previo triage sintomatologico.