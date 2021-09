Altri due dottori per la Guardia medica turistica

Cresce l’offerta del servizio di Guardia medica turistica all’Isola d’Elba per il mese di settembre. L'Asl Toscana nord ovest infatti fa sapere che da lunedì prossimo, 6 Settembre, per la prima volta fino alla fine del mese, sarà questo il quadro dei medici medicina generale che garantiranno assistenza ai turisti esclusivamente su appuntamento telefonico. PORTOFERRAIO Dott. Serena Lorenzo Conticelli (Via Carducci, 68) Tel. 339 2842453Lunedì 17-19, Martedì 15-16, Giovedì 17-19Mercoledì e Venerdì 8.30-10.30



PORTO AZZURRO Dott.ssa Graziella Conca (Via Romita, 19) Tel. 339 8734833 Lunedì 9-12 e 17-18 Martedì e giovedì 9-12 Mercoledì e venerdì 16-19

Dott. Paolo Prignacca (P.zza De Sanctis, 3) Tel. 347 5962200Lunedì 16-18



RIO NELL’ELBA Dott. Serena Lorenzo Conticelli (Via Cavour, 1) Tel 339 2842453Martedì 17.30-18.30Giovedì 9-10

RIO MARINA Dott.ssa Maria Cristina Serena (Casa della Salute, Via delle Rimembranze, 4/2) Tel. 335 8142235Mercoledì e venerdì 15.30-17.30



MARCIANA MARINA Dott. Pompeo Vitiello (Centro socio sanitario, V.le Regina Margherita, 40) Tel 328 8072222 Martedì e giovedì 15-18Mercoledì 9-12.30

Dott. Paolo Prignacca (Centro socio sanitario, V.le Regina Margherita, 40) Tel. 347 5962200Mercoledì 16.30-18.30Venerdì 15-17

Dott. Fabrizio Maggiorelli (Centro socio sanitario, V.le Regina Margherita, 40) Tel 340/7650069Lunedì e Giovedì 9-12



MARCIANA Dott. Fabrizio Maggiorelli (Piazza For Di Porta, 12) Tel 340/7650069Martedì 9-12 Venerdì 15-18

Dott. Fabrizio Maggiorelli (Via Vallegrande, 1 – Procchio) Tel 340/7650069Martedì 15-18, Mercoledì 9-12.30

Dott. Fabrizio Maggiorelli (Via delle Vigne – Chiessi presso ex scuola elementare) Tel 340/7650069Martedì 17.30-18.30

Dott. Fabrizio Maggiorelli (Via del Passatoio – Pomonte) Tel 340/7650069Lunedì 15-17 e Giovedì 15-18. Dall'Asl inoltre viene ricordato che il servizio è riservato ai non residenti, non prevede visite domiciliari ed è a pagamento (visita ambulatoriale 15 euro, visita breve per ripetizione ricette 10 euro). Sono escluse dal pagamento le prestazioni di primo soccorso, quelle a favore di cittadini stranieri temporaneamente presenti (tesserino STP) sul territorio o cittadini comunitari non iscritti (tesserino ENI).