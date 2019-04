Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Nella giornata di domani il meteo non dovrebbe riservare sorprese ma già dalla notte fra domani e lunedì la situazione potrebbe cambiare

FIRENZE — Domani 21 Aprile, giorno di Pasqua, previsto tempo nuvoloso ed in serata potrebbero arrivare deboli e brevi precipitazioni sparse sull'Arcipelago toscano e sulla costa meridionale. Previsti venti deboli e mare inizialmente poco mosso ma con moto ondoso in aumento a sud dell''Elba.

Lunedì 22 invece sono previste possibili piogge durante la notte e fino alle prime ore del mattino, in particolare nelle zone settentrionali della Toscana.

Nel corso della mattina di lunedì sono previste ampie schiarite ma con nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio con possibili piogge in serata, a partire dalle zone meridionali. Previsti venti deboli orientali all'interno, moderati o forti di Scirocco lungo la costa. Per quanto riguarda il mare si prevede mosso nei settori settentrionali, molto mosso o localmente agitato in quelli meridionali.