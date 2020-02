Torna il cantiere di fuoco prescritto

Domani riprendono le attività di prevenzione degli incendi boschivi nella zona di Poggio Corsetti tra i Comuni di Capoliveri e Portoferraio

CAPOLIVERI — L'Unione dei Comuni delle Colline metallifere fa sapere che nella giornata di domani venerdì 7 Febbraio 2020, se le condizioni meteo saranno favorevoli, verrà realizzato in località Poggio Corsetti a cavallo tra i Comuni di Capoliveri e Portoferraio, un cantiere di fuoco prescritto per mantenere in efficienza il viale parafuoco che si trova in vicinanza del crinale. L'intervento sarà realizzato dal personale dell'Unione dei Comuni Colline Metallifere con il supporto dell'Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi e delle Associazioni di Volontariato Antincendi Boschivi (Cvt).

In molte parti del mondo da anni il fuoco è utilizzato da personale esperto per limitare la quantità di materiale vegetale infiammabile nel sottobosco e per rendere le nostre foreste più resistenti agli incendi. Il tutto senza danneggiare il bosco e chi ci abita.

Questa tecnica si chiama “fuoco prescritto” e viene applicata seguendo scrupolosamente un progetto elaborato da personale abilitato. Gli operatori sono tutti esperti nell’uso delle tecniche di conduzione del fuoco.

Il fuoco prescritto è una pratica consolidata i cui effetti vengono studiati fin dagli anni Sessanta e in alcune realtà forestali europee è una prassi usuale.

Si procede solo in presenza di precise condizioni metereologiche, in modo da non danneggiare il suolo, la fauna e la vegetazione che deve essere protetta.

In Italia sono già state realizzate diverse esperienze e in Toscana la legge forestale e il relativo regolamento fissano le norme dell’intero settore forestale, compreso l’uso del fuoco prescritto. I risultati dei primi interventi realizzati in Toscana, ormai da diversi anni, sono incoraggianti sia dal punto di vista della prevenzione Aib che dal punto di vista naturalistico.

"Se avvisti del fumo nella zona interessata dal cantiere forestale, - è l'appello rivolto ai cittadini da parte degli organizzatori - tieni quindi presente che si tratta di fuoco controllato; non è necessario avvertire i numeri di emergenza (800 425 425 o 115) né tanto meno allarmarsi, ma se vuoi richiedere maggiori informazioni, puoi contattare il personale dell’Unione al seguente numero 335-5396085".