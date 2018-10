Visit Elba si riorganizza, presto un nuovo team

La Gestione associata Turismo dell'Elba punta ad allungare la stagione. Goetz lascia, presto ci saranno nuovi bandi per il team tecnico di Visit Elba

CAPOLIVERI — Novità in arrivo per la Gestione Associata per il Turismo dell’isola d’Elba che si dirige verso un nuovo assetto organizzativo e nuove strategie di marketing turistico.

A comunicarlo è Ruggero Barbetti, sindaco di Capoliveri, comune capofila per la Gestione Associata per il Turismo, dal 2013 alla guida dell’organizzazione voluta dai sindaci elbani per promuovere l’Isola a 360° sul mercato turistico nazionale ed internazionale, dopo la chiusura delle Aziende di promozione turistica in Toscana.

"Si è concluso in questi giorni il rapporto di collaborazione della Gat con il prof. Maurizio Goetz, destination manager dell’isola d’Elba, - hanno spiegato dal Comune di Capoliveri- mentre continuerà la propria mission, fino alla redazione del bando per l’assegnazione di nuovi incarichi, l’ing. Andrea Rossi, marketing and experience manager di Visit Elba".

“In questi cinque anni di attività – ha spiegato il sindaco Barbetti - la Gat ha messo in campo una serie di azioni seguendo gli indirizzi politici degli amministratori dei comuni dell’isola e le strategie individuate dai professionisti che hanno composto il team tecnico dell’organizzazione".

"Importanti risultati sono stati raggiunti; – ha proseguito Barbetti - l’Elba è tornata sotto i riflettori del mercato turistico in Italia e all’estero, piazzandosi fra le mete vacanziere più ambite grazie ad una strategia mirata che ha puntato a valorizzarne ogni aspetto: ambientale, culturale, enogastronomico tentando di offrire un’immagine a tutto tondo del territorio e della sua ampia offerta turistica. Con il marchio Visit Elba l’isola è uscita dallo stallo in cui versava prima della nascita della Gestione associata e ha fatto passi da gigante per la sua attestazione nei mercati. Ora puntiamo verso nuovi obiettivi. In primis l’ulteriore e più forte allungamento della stagione turistica”.