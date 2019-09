I Messaggeri del mare sul palco di Edoardo Bennato

Sul palco il saluto di Lionel Cardin, uno dei Messaggeri del mare, che portano avanti la staffetta in difesa dei piccoli ospedali periferici

CAPOLIVERI — Un successo il concerto del Messaggero del Mare Edoardo Bennato lunedì 2 Settembre a Capoliveri (leggi qui l'articolo). Il noto cantante campano, a premessa della sua recente esibizione, ha dato uno spazio dedicato ai Messaggeri del Mare, Pierluigi Costa e Lionel Cardin, i nuotatori per cause di solidarietà dell'isola. E Lionel è appositamente intervenuto sul palco di piazza Matteotti, mentre Pierluigi era intanto in missione a Genova per potenziare la loro staffetta nazionale in favore della tutela dei piccoli ospedali.

"Un grande onore per noi,- dice Lionel - sono salito sul palco, mi sono presentato a nome dei Messaggeri e ho salutato il vastissimo pubblico presente e festante. Ciò è stato possibile grazie ad intese ad hoc, prese prima dell'appuntamento, col grande cantante che ringraziamo, unitamente al suo staff, alla Pro Loco e al comune di Capoliveri. Ormai Bennato lo consideriamo uno di noi, un Messaggero del Mare ad honorem”.

E sul maxi schermo presente nella serata del concerto, per alcuni minuti è stata visibile una foto, con didascalie dei due alfieri elbani, che nuotano, sempre senza muta in ogni stagione, per la tutela del mare e dell'ambiente del pianeta, ma anche per manifestare solidarietà a progetti di valenza sociale e culturale, spesso poi amplificati con incontri nelle scuole isolane e dell'Italia.

Un omaggio importante quindi per i Messaggeri del Mare quello concesso dal cantante. Lionel e Pierluigi portano avanti da Aprile scorso la staffetta nazionale, per mare e per terra, rivendicando la tutela dei piccoli ospedali italiani e sono andate in archivio le prime 20 tappe di cui l'ultima al Monte Bianco.

Pierluigi a Genova ha ottenuto altre partecipazioni all'iniziativa, come quella di vari abitanti dell'Altopiano di Asiago, di Diamante un paesino della Calabria, ma anche adesioni da La Spezia, Bologna, Torino, Pistoia, compreso anche San Giovanni alla Vena, in provincia di Pisa.