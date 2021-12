Dissalatore, "chiesto incontro ma Ait tace"

Il Comitato per la difesa di Lido e Mola non avendo ricevuto risposta da Ait fa sapere che organizza un incontro pubblico con esperti sul dissalatore

CAPOLIVERI — "Il 25 novembre u.s. nostri rappresentanti hanno partecipato, peraltro senza poter intervenire, al sesto Webinar organizzato da AIT sul tema del Dissalatore di Lido e Mola".

Il Comitato per la difesa di Lido e Mola torna a criticare il.modo con cui Ait porta avanti il progetto del dissalatore di Mola.

"Durante questa sessione - prosegue il Comitato - il presidente di Confindustria Livorno e Massa, Dr. Paoletti, si è detto dispiaciuto che vi sia sull’Elba una parte della popolazione contraria alla realizzazione del progetto ed ha auspicato un dialogo fra le parti per addivenire ad una possibile ed eventuale convergenza di intenti. Il direttore di AIT, Alessandro Mazzei, nel suo intervento di chiusura ha ripreso questo spunto suggerendo l’apertura di un tavolo con tutti i possibili “stakeholders” non tanto per un confronto sulla fattibilità del progetto, quanto per l’istituzione di un Osservatorio relativo al progetto che ne possa monitorare l’evoluzione".

"Il Comitato per la difesa di Lido e Mola, - prosegue la nota - costituito da Italia Nostra Sezione Arcipelago Toscano, Fondazione Isola d’Elba e Comune di Capoliveri, oltre a raccogliere il consenso di una vasta moltitudine di cittadini elbani e di tanti cittadini del continente che hanno casa all’Elba e a cuore la salvaguardia del territorio interessato dal progetto, il 26 novembre u.s. ha inviato la seguente pec all’AIT, indirizzata al Dr. Mazzei nella qualità di legale rappresentate dell’Ente:

alla c.a. del Direttore Dr Alessandro Mazzei

Egregio DirettoreAbbiamo assistito con attenzione, peraltro senza possibilità di intervenire, al sesto webinar dell’AIT su un tema che sta molto a cuore a tutta la comunità elbana: il dissalatore di Lido e Mola. L’impressione è che gli illustri ospiti relatori abbiano risposto a domande scontate che non hanno portato alcun elemento di novità rispetto a quanto già non si sapesse.

Ci ha sorpreso Direttore quando, prendendo a prestito il suggerimento del presidente Confindustria, dr. Paoletti, per tentare di trovare una collaborazione con i movimenti contrari al dissalatore, ha proposto un tavolo che ha definito “di pacificazione”, con l'obiettivo di insediare un Osservatorio, peraltro già istituito qualche tempo fa ma mai più riunitosi

Accogliamo favorevolmente la proposta di confronto ma crediamo più utile e costruttivo un incontro pubblico in cui si affrontino i problemi con la partecipazione di esperti delle due correnti di pensiero e in cui tutti possano dire la loro per una reale e concreta apertura, al fine di avviare un dialogo costruttivo avendo tutti a cuore, nell’interesse collettivo, lo sviluppo sostenibile dell’Isola.Augurandoci un favorevole accoglimento della nostra proposta, rimanendo in attesa di un riscontro, porgiamo i nostri saluti".



"Non avendo ad oggi ricevuto alcuna risposta, il Comitato trae la conclusione che, come peraltro già avvenuto nel 2017, l’AIT non ha alcun interesse ad ascoltare voci contrarie, dimenticando che l’AIT è un Ente pubblico che svolge quindi un servizio nell’interesse di tutti cittadini oltre che della comunità elbana;cittadini che hanno diritto di essere ascoltati in quanto portatori di interessi pubblici, nel caso di specie prevalenti e/o in ogni caso da tenere in considerazione. Il Comitato per la difesa di Lido e Mola comunque non si ferma ed annuncia per sabato 22 Gennaio 2022 un incontro sul tema “Salvaguardia di Lido e Mola” al quale saranno invitati, come relatori, esperti del settore e rappresentanti delle Istituzioni regionali e nazionali. Naturalmente l’invito sarà esteso anche ad AIT ed ASA", conclude il Comitato per la difesa di Lido e Mola.