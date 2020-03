"Sospendere le tasse per almeno 6 mesi"

I gruppi di minoranza IdeaComune e Scelta di Campo chiedono misure per salvare l'economia del territorio compromessa dall'emergenza coronavirus

CAMPO NELL'ELBA — La minoranza consiliare di Campo nell'Elba fa sapere che in data odierna ha inviato all'Amministrazione comunale una richiesta, dato che, come spiega in una nota, nonostante l'emergenza sanitaria con conseguente emergenza economica, ha stabilito di convocare il Consiglio comunale per il giorno 27 Marzo.

La minoranza spiega che "per l'ennesima volta è stato ignorato quanto suggerito da parte delle opposizioni che chiedevano di rimandare l'adunanza anche in funzione al fatto che i termini di approvazione dei bilanci sono stati spostati al 31 Maggio 2020".

"Il caso emerso ieri a Rio Marina non ha insegnato nulla. - si legge nella nota della minoranza - Dispiace dover constatare che chi emette ordinanze di restrizione alla popolazione, sia il primo a non volerle rispettare. Non è una giustificazione convocare il Consiglio comunale via Skype. Ai consiglieri non è dato il diritto di poter accedere e consultare i fascicoli come dovrebbe essere. Non è per nulla sufficiente interpellare per telefono questo o quell'assessore. Non rientra tra le regole di svolgimento dell'attività amministrativa. Speriamo almeno che il Sindaco abbia la sensibilità di accogliere l'istanza di rimandare ed esentare il pagamento delle tasse e tributi comunali per l'emergenza che si sta vivendo oltre che da un punto di vista sanitario anche economico".

Qui di seguito la richiesta inviata dalla minoranza all'amministrazione comunale di Campo nell'Elba.

"I sottoscritti Consiglieri Comunali dei gruppi 'Scelta di Campo' e 'IdeaComune' sottopongono all’attenzione del Sig. Sindaco la presente istanza in merito alla possibile sospensione ed eventuale esenzione delle tasse e tributi comunali per l’anno di imposta 2020. La situazione drammatica venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria relativa al Covid 19 impone importanti riflessioni ed assunzioni di responsabilità, anche in termini di sopravvivenza economica.

La nostra economia, come sappiamo, è fondata all’80 per cento di attività turistiche e l’altro 20 per cento ad attività che hanno a che fare con il turismo. Sicuramente il caso emerso a Rio Marina non aiuta a risollevare quanto già compromesso in termini di recupero delle attività relative alla stagione che è ormai alle porte.

In questo periodo vi sono state delle iniziative a livello governativo risultate in alcuni casi del tutto insufficienti. Ci aspettiamo che l’Amministrazione comunale da Lei guidata intraprenda delle serie iniziative di sospensione e esenzione di tasse e tributi per consentire alle famiglie ed alle attività economiche un concreto sostegno.

L’economia è basata sulla circolazione del denaro e se le aziende, come in questo drammatico momento, devono stare chiuse, il denaro non circola. Gli imprenditori non incassano e i dipendenti, così come le altre spese di gestione, non possono essere pagati.

Non possiamo rischiare che le aziende falliscano perché non possono produrre. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di intraprendere ogni iniziativa per sospendere per almeno 6 mesi le tasse e i tributi comunali, arrivando ad un’esenzione totale nel caso in cui l’emergenza duri oltre giugno. A tal fine si propone di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2019.

In questi momenti difficili, dove ai cittadini serve l’aiuto concreto dell’amministrazione,dobbiamo farci carico, con senso di responsabilità, di intervenire per aiutare le famiglie e le aziende in piena crisi economica.Speriamo che detta istanza venga seriamente presa in considerazione, rendendoci partecipi al senso di responsabilità che un amministratore deve avere in momenti come questi.

Non faremo mancare il nostro appoggio se quanto suggerito verrà preso inconsiderazione.La salute e la tranquillità economica dei nostri cittadini devono essere anteposti a qualsiasi altra motivazione.

Ringraziando per l’attenzione".

I Consiglieri Comunali Giancarlo Galli, Massimo Mazzei, Vai Daniele e Lorenzo Lambardi