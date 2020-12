Covid, altri 12 casi positivi nel Comune di Campo

Preoccupa l'aumento dei contagi che in quattro giorni nel Comune sono arrivati a 44. Fra i positivi anche 2 alunni e una maestra della scuola primaria

CAMPO NELL'ELBA — Continua a crescere il numero dei contagi nel campese. Oggi infatti nel Comune di Campo nell'Elba oggi sono stati registrati altri 12 nuovi casi positivi al Covid-19, fra i quali anche due bambini ed una maestra della scuola elementare.

Lo ha reso noto il sindaco Davide Montauti.

"Un numero preoccupante al quale va aggiunto un altro caso comunicato ieri dall’Asl nel tardo pomeriggio. - ha spiegato il sindaco - Complessivamente, in quattro giorni, nel nostro Comune abbiamo raggiunto la cifra di 44 casi positivi al Covid 19. Tra i nuovi contagiati 9 sono residenti nella frazione di San Piero e sono tutti legati allo stesso cluster già conosciuto e monitorato dall’Asl. Purtroppo si deve segnalare anche la positività al tampone di due bambini della scuola elementare Teseo Tesei di Marina di Campo e di una maestra della stessa scuola".

"E’ chiaro a tutti che in questo momento è fondamentale rispettare tutte le indicazioni fornite dall’Autorità Sanitaria obbligatorie per chi è entrato in contatto con un soggetto positivo. - ha spiegato il sindaco - Visto il nuovo decreto legge emanato ieri sera che da domani colloca la Toscana in zona gialla è stata aggiornata l’Ordinanza del Sindaco sulle nuove misure da adottare per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19. Si prega di prendere visione delle nuove disposizioni sull’Albo pretorio del Comune di Campo nell’Elba. L’ordinanza è la n.91 del 19/12/2020. Si è dovuto tener conto che, da domani saranno di nuovo aperti bar e ristoranti ma i numeri che abbiamo registrato nel nostro Comune nell’ultima settimana non ci consentono le libertà previste dal Decreto legge nazionale".

"Per questo nelle nuove disposizioni previste dall’ordinanza sono rigorosamente vietati gli assembramenti qualunque sia il luogo. E’ concessa invece l’attività dilettantistica di caccia e di pesca solo in forma individuale".

Nella nuova ordinanza restano le chiusure delle aree pubbliche, dei giardini e dei parchi giochi, il divieto a chiunque di sostare su tutte le piazze comunali, il lungomare e le spiagge. E’ consentito sostare in fila dinanzi agli esercizi commerciali nel rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale e con l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione ma è vietata ogni forma di assembramento davanti ai locali. Anche davanti a bar e ristoranti è vietata ogni forma di assembramento. E’ altresì vietato sostare sulle panchine e/o muretti presenti sul territorio comunale. Resta la possibilità di svolgere le celebrazioni religiose fermo restando l’obbligo di rispettare le norme di distanziamento personale (massimo n.2 persone per ciascun banco e con uso delle mascherine da parte di tutti i presenti). Durante le celebrazioni non è consentita l’attività corale. Sono sospesi i mercati settimanali ad eccezione delle attività di vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali.

Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico ad eccezione dei servizi pubblici essenziali che potranno espletare le proprie funzioni previo appuntamento telefonico. Per necessità ed informazioni ci si può rivolgere sempre al numero verde della Protezione Civile 800432130.