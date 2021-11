Caloncino, il Tar dà ragione all'albergo

Cop26, Draghi: «Se io mi candido leader di qualcosa? Per carità...»

La vicenda era nata da una catena installata dalla proprietà dell'albergo per tutelare l'accesso alla zona che il Comune reclamava come uso pubblico

CAMPO NELL'ELBA — La vicenda del Caloncino di Secchetto si è conclusa con la sentenza del Tar Toscana pubblicata lo scorso 21 Ottobre in modo sfavorevole per il Comune di Campo nell'Elba.

Nel procedimento sono stati unificati ben 4 ricorsi. La controversia vede protagonisti in particolare modo la proprietà dell'hotel La Stella e il Comune di Campo nell'Elba per la gestione di un'area per la quale il Comune reclamava l'uso pubblico.

Tuttavia la sentenza del Tar ha dato ragione alla proprietà che aveva installato un paletto ed una catena per i quali il Comune aveva intimato la rimozione.

Inoltre il Tar ha annullato la delibera del Consiglio comunale di Campo nell'Elba n. 22 del 9 aprile 2021, “Art. 42 bis del D.P.R. 08/06/2001 N. 327. Acquisizione sanante aree site il località Seccheto, Via del Mare-Caloncino", nella parte in cui il Comune di Campo nell'Elba ha disposto l'acquisizione al proprio patrimonio di alcune porzioni dei terreni di proprietà dell'Hotel La Stella.

Infine il Comune è stato condannato a pagare le spese del procedimento per un importo di 10mila euro, oltre oneri accessori.

Il testo completo della sentenza del Tar è visibile in fondo all'articolo in pdf.