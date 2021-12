Cade e si ferisce, trasferito con Pegaso

L'incidente è accaduto nel pomeriggio nella zona di Fetovaia. L'uomo è stato trasferito fuori Elba con l'elisoccorso

CAMPO NELL'ELBA — Oggi pomeriggio poco prima delle 16,30 i soccorsi sono stati allertati nella zona di Fetovaia per un uomo che è caduto da un piano rialzato di circa un metro, vicino alla sua casa.

Nella caduta l'uomo avrebbe riportato un importante trauma dorsale.

Sul posto per prestare le prime cure l'ambulanza della Misericordia di Pomonte e Chiessi ed è stata attivata anche l'ambulanza del Santissimo Sacramento di Portoferraio con a bordo il medico.

In seguito il paziente è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso in un ospedale specializzato fuori Elba.

Notizia in aggiornamento