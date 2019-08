A San Piero una mostra dedicata a Pasolini

Oggi si inaugura la mostra ​"L'Italia di Pasolini", immagini e parole, fotografie di Giampiero Palmieri. La mostra sarà allestita fino al 14 Settembre

CAMPO NELL'ELBA — Oggi pomeriggio sabato 31 Agosto alle ore 18 a San Piero in Campo si apre la mostra "L'Italia di Pasolini" Immagini e parole, fotografie di Giampiero Palmieri. Nella mostra anche letture e proiezioni di audiovisivi. L'iniziativa è a cura del circolo culturale Le Macinelle e si terrà nella Sala Don Milani fino al 14 settembre.

"Nelle fotografie di Giampiero Palmieri - si legge nella introduzione alla mostra - si ritrovano i principali luoghi della vita di Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Bologna, innanzitutto. La città in cui Pasolini è nato, in via Borgonuovo, la città a cui si deve gran parte della sua formazione intellettuale, le prime letture di libri acquistati nella libreria sotto il “Portico della Morte”, la città della laurea, la città in cui, non molti anni fa, gli è stata dedicata la piazzetta in cui si trova la Cineteca, che custodisce un fondo importante di documenti pasoliniani. E poi Casarsa della Delizia, in quella parte occidentale del Friuli che sta fra Pordenone e il Tagliamento. La cittadina di origine della mamma di Pier Paolo, Susanna Colussi. In quella che era la casa Colussi ora c'è la sede del Centro Studi che conserva oggetti e documentazione e si occupa di mantenere vivo l'interesse sulla vita e l'attività di Pasolini, con mostre e convegni".

Un altro luogo fotografato da Palmieri è Villa Sorra, in Emilia, dove furono girate alcune scene dell'ultimo film di Pasolini, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”.Completano la mostra le riproduzioni di una serie di immagini di repertorio e di testi che ci mettono a contatto con alcuni momenti della vita e della attività di Pier Paolo Pasolini, una attività instancabile nel corso degli anni, estremamente ricca e varia, fino alla tragica notte dell'idroscalo di Ostia all'inizio di novembre del 1975: poesie, quadri, romanzi, articoli, saggi, film, documentari, opere teatrali.

In occasione dell'inaugurazione, dopo una presentazione della mostra saranno proiettati audiovisivi con materiale reperito in rete: spezzoni di film di Pasolini, documentari e interviste televisive, che avranno come protagonisti giornalisti come Enzo Biagi, intellettuali come Leonardo Sciascia, Eduardo De Filippo, Stefano Rodotà e altri ancora.