A Campo 432 vaccinazioni in un giorno

Conclusa la domenica dedicata alle vaccinazioni straordinarie anti-Civid e ai richiami presso il distretto Asl di Marina di Campo

CAMPO NELL'ELBA — Si è conclusa con la somministrazione di 432 dosi di vaccino anti-Covid, nell'ambito dela giornata straordinaria organizzata dalla Usl Toscana Nord Ovest, Zona Elba in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Campo nell'Elba.

"Queste giornate sono state molto preziose e hanno permesso di raggiungere una significativa percentuale di vaccinati.- ha detto il sindaco Davide Montauti - Devo ringraziate tutti gli uomini e le donne che hanno dedicato il loro tempo e la loro professionalità per uscire velocemente dall'emergenza Covid".

Durante la giornata sono state somministrate, rispettivamente, 262 seconde dosi e 170 prime dosi di vaccino.

Le persone che hanno fatto oggi la prima vaccinazione dovranno fare il richiamo domenica 11 Luglio.

"L'Amministrazione - si legge in una nota - ringrazia i medici volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per questa ulteriore giornata. Grazie a Umberto Cignoni, Direttore sanitario della Casa Circondariale di Porto Azzurro e ai suoi colleghi Ambra Giusti e Lorenzo Conticelli Serena. Con loro c'erano gli instancabili infermieri Lilia Malano, Loredana De Biasi, Niccolò Balatti, Rita Ferrini e Ornella Cardella. Nella squadra dei volontari anche Gianfranco Dessi, ex comandante della navale in congedo, Marcello Olla, agente di Polizia penitenziaria e il collega Mario Trovato. Grazie ai volontari della Pubblica Assistenza, sempre presenti in queste giornate dedicate alle vaccinazioni: Primo Miliani, Marina Vai, Michele Ferraro, Micaela Rosi, Bianca Del Vecchio, Salina Marasca, Veronica Bontempelli e Barbara Giannini".

"Devo ringraziare tutta questa squadra di volontari che è riuscita a dare un impulso straordinario a questa campagna vaccinale - ha detto Fabio Chetoni, Direttore del distretto zona Elba. I risultati sono evidenti guardando le percentuali che abbiamo raggiunto".