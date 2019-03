Una gru in un campo dell'isola d'Elba

Un evento insolito quello di una gru che passeggia in un campo all'isola d'Elba e che è stata immortalata nello scatto di un nostro lettore

PORTOFERRAIO — Oggi pomeriggio intorno alle 16 nella zona di Schiopparello, che si trova fra il territorio di Rio e quello di Portoferraio una creatura insolita che si aggirava in un campo è stata immortalata dallo scatto di un nostro lettore, Franco De Simone.

A quanto pare si tratterebbe di un esemplare di gru. Non è tuttavia un fatto così insolito perché già in altre occasioni sono stati segnalati passaggi della specie animale.

Nel 2013, per esempio, ha avuto molta eco la notizia del passaggio di uno stormo di gru che hanno sorvolato l'isola d'Elba (leggi qui).

La gru è un uccello migratore, capace di percorrere lunghissime distanze con i classici stormi.

"La gru si riproduce nell’Europa centrale, settentrionale e Orientale, - come si legge sul sito uccellidaproteggere.it - dai Balcani alla Russia, fino a Mongolia e Asia minore. Torna sui nostri cieli in autunno, raramente per fermarsi a svernare nel nostro Paese. In Italia, i pochissimi individui svernanti sono stati censiti in Sardegna occidentale, Sicilia e sulla media costa tirrenica".