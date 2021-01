Canile all'Elba, interessata l'eurodeputata Evi

Renzi: «Crisi durante la pandemia? La democrazia non si ferma in nome del virus»

La questione del canile elbano è stata resa nota all'eurodeputata attraverso un incontro online con portavoce Caart e presidente Animal Project

CAPOLIVERI — La questione del progetto del canile comprensoriale all'Elba (vedi articoli correlati sotto) e della perdita del finanziamento privato di 600mila euro è stata sottoposta all'attenzione dell'eurodeputata Eleonora Evi (Verdi Europa).

Lo ha reso noto con un post su Facebook Stefano Corbizi, portavoce di Caart, il coordinamento delle associazioni animaliste della Toscana.

"Abbiamo chiesto il loro intervento per la vergognosa situazione della costruzione del canile dell'Isola d'Elba, al mio fianco Rita Pilato, presidente di Animal Projet in trincea sull'Isola. - si legge nel post - Gli amministratori dell'isola hanno sputato su un piatto che avrebbe realizzato una struttura necessaria per i cittadini elbani e per gli animali, un piatto con 600mila euro di una fondazione tedesca e altri 135 della Regione Toscana. Abbiamo chiesto l'intervento del Parlamento europeo perché ci aiuti a ripristinare il rispetto verso la vita stessa (...)".