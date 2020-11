Covid, ancora stop per la medicina dello sport

Il personale è impegnato in attività correlate alla prevenzione per potenziare il servizio di Igiene Pubblica visto l'elevato numero di nuovi positivi

PIOMBINO — In tutta l’Azienda Usl Toscana nord ovest è stata prorogata fino al 20 novembre la sospensione dell’attività ordinaria della Medicina dello Sport.

In questi giorni il personale della medicina dello sport è impegnato in attività correlate alla prevenzione per potenziare il servizio di Igiene Pubblica in considerazione dell’alto numero di nuovi positivi al Covid.

Sarà l’Asl a contattare le persone che avevano programmato le visite medico sportive per avvisarle. Non è momentaneamente possibile fissare un nuovo appuntamento.