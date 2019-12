Sblocco del turn over nei Comuni

Ferrari per Anci Toscana: “Dopo anni di sacrifici, finalmente possiamo assumere più dipendenti di quanti vanno in pensione"

PIOMBINO — La conferenza Stato città ha dato finalmente il via libera ad un provvedimento che i Comuni aspettavano da tanto tempo: la nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, in attuazione del Decreto Crescita, approvato dal precedente Governo Conte 1 (art. 33 c.2 DL 34/2019).

A questo proposito, il sindaco di Piombino e responsabile dell’area personale enti locali di Anci Toscana Francesco Ferrari ha scritto a tutti i sindaci della regione.

“Dopo anni di sacrifici, finalmente possiamo assumere più dipendenti di quanti vanno in pensione, recuperando almeno parte della forza lavoro persa negli anni di stop al turn over. – ha sottolineato Ferrari - In Toscana, solo nell'ultimo quinquennio, il personale si è ridotto di circa 2mila unità e l'età media è passata da 50 a 52 anni. Il testo passato in conferenza prevede un valore-soglia, diverso per ogni fascia demografica, basato sul rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti che permetterà di assumere di più".

"Poter assumere vuol dire poter dare risposte adeguate ai nostri cittadini sui territori. - chiosa il sindaco, che conclude ricordando come Anci Toscana sia “sempre a disposizione delle amministrazioni per ogni informazione” .