Un bando per la creazione di nuove imprese

LIVORNO — Dal 21 Settembre al 30 Novembre 2020 è possibile partecipare al bando del progetto Success per dare gambe alla propria idea di impresa e concorrere per ricevere un premio in denaro.

Per partecipare bisogna essere intenzionati ad avviare un’impresa nei settori: nautica e cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili, biotecnologie e essere residenti in Toscana, Sardegna, Corsica, Costa Azzurra o Liguria.

Il Progetto Success è finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020.