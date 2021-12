Schianto in auto contro un albero e un muro

L'incidente è avvenuto alle prime ore dell'alba nella zona di Rio nell’Elba. Sul posto due ambulanze ed il medico del 118

RIO — Un incidente è avvenuto intorno alle 5,30 di questa mattina. Un uomo mentre in auto stava perrcorrendo la discesa di uscita dal paese di Rio nell’Elba, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e prima è finito contro un albero e successivamente contro un muro.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti due volontari della Croce Rossa di Rio nell’Elba, dato che l'incidente è accaduto a pochi metri dalla loro sede, l'ambulanza della Misericordia di Rio Marina e l'ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio con a bordo il medico.

Nell'impatto l'auto è andata completamente distrutta mentre l'uomo avrebbe riportato un trauma cranico ma all'arrivo dei soccorsi era cosciente.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'uomo è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio.

Notizia in aggiornamento