Trasporto pubblico, richieste del Forum giovani

I ragazzi hanno chiesto un incontro con il presidente di Ctt nord e hanno invitato i candidati a sindaco ad un dibattito pubblico previsto mercoledì

PORTOFERRAIO — Trasporti accessibili e valorizzazione delle uscite scolastiche: sono questi i punti focali che ha animato la riunione di giovedì scorso, nella prima riunione del Comitato provvisorio del Forum giovanile dell'Arcipelago toscano. La presidente, per anzianità, Lucrezia Ferrà ha aperto la riunione con l'appello dei presenti, a cui hanno risposto,con il loro entusiasmo e energia propositiva: Cassandra Avellino, Asia Mancini, Rachele Lisai, Pietro Gentili, Marco Riformato, Costanza Lupi, Gani William.

Subito dopo è iniziato il dibattito,con la proposta unanime di un incontro con Ctt Nord e Comuni, per chiedere riduzioni dei prezzi per gli studenti, più corse e più manutenzione.

"Oggi stesso - hanno spiegato con una nota dal Forum dei giovani - abbiamo contattato il presidente Ctt per poterci sedere a un tavolo e parlare, come ci aveva assicurato qualche settimana fa, aspettiamo con fiducia la sua risposta. Chi fa servizio pubblico non si può tirare indietro davanti alle istanze dei cittadini, degli studenti".

Fra le richieste emerse durante la riunione del Forum infatti emergono: maggiore accessibilità ai diversamente abili, più tratte di collegamento tra i paesi minori, navette urbane notturne a Portoferraio, sperimentazione di mezzi elettrici nella stessa cittadina, più controlli su manutenzione e pulizia, abbonamento studenti, agevolazioni per indigenti e famiglie numerose.

La discussione si è poi spostata sulla proposta di restituire valore e spazio alle uscite didattiche all'interno del programma scolastico. Tutto per conoscere meglio il territorio, soprattutto a livello di Arcipelago e regione Toscana.

"Le uscite che vogliamo proporre, - spiegano i ragazzi - pianificandole insieme al Parco, punteranno a creare più consapevolezza ambientale e culturale in noi studenti".

La seduta è proseguita con le elezioni del direttivo interno, che sarà composto da: Marco Riformato (delegato) Costanza Lupi (vicedelegato) Pietro Gentili (segretario Generale) Cassandra Avellino (tesoriere).

"Per riavvicinare i giovani alla politica - spiegano inoltre i ragazzi - abbiamo anche deciso di fare un incontro-dibattito con tutti i candidati a sindaco della città di Portoferraio dove potranno confrontarsi e discutere, come si fa in democrazia, sui temi legati al mondo dei giovani e al loro futuro. Il dibattito, a cui invitiamo tutti gli studenti e la cittadinanza, sarà alla Sala della Gattaia questo mercoledì, a partire dalle ore 18. Vi aspettiamo! Noi, nel frattempo, non ci fermiamo".