Terna riporta la corrente all'Elba

Riparato il cavo sottomarino tranciato e che ha lasciato senza corrente elettrica tutta l'isola per circa 40 minuti. Proseguono i lavoro al cavo Tim

PORTOFERRAIO — Nel pomeriggio è stato ripristinato il cavo sottomarino di Terna danneggiato durante dei lavori lungo la costa di Piombino. Danneggiamento che ha lasciato senza corrente elettrica tutta l'isola d'Elba per circa 40 minuti.

Durante tutta la durata dei lavori dei tecnici Terna, la corrente elettrica è stata fornita grazie alla rete elettrica di media e bassa tensione di E-Distribuzione del Gruppo Enel.

Proseguono invece i lavori per ripristinare il cavo in fibra ottica di Tim, anch'esso tranciato durante i lavori che una ditta stava eseguendo lungo la costa per conto del Comune di Piombino. Si prevede la riattivazione di tutti i servizi telefonici e internet in serata.

Intanto dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest confermano che l'improvviso blackout elettrico non ha influito sui principali servizi sanitari erogati dall'ospedale di Portoferraio, grazie allo sviluppo dei sistemi di sicurezza ed autonomia elettrica.

Sono però emerse alcune problematiche per telefonia e dati, comunque in corso di risoluzione. Se il cavo in fibra ottica non sarà riparato in serata nella giornata di martedì 16 Aprile, spiegato dall'AUsl, "potrebbero verificarsi alcuni disagi nelle attività di routine (ad esempio prelievi territoriali), mentre saranno garantite in ogni caso le urgenze".

Anche la prefettura, le centrali della Polizia e dei Carabinieri (113 e 112) non possono ricevere le chiamate e per questo la stessa prefettura ha chiesto che, in caso di emergenza, i cittadini si possono rivolgere al 115 e il centralino dei vigili del fuoco che poi girerà le chiamate alle sale operative competenti.