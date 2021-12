Romania, troupe del Tg1 sequestrata durante un'intervista con la senatrice No vax Romania, troupe del Tg1 sequestrata durante un'intervista con la senatrice No vax

Attualità lunedì 13 dicembre 2021 ore 16:00

Parcheggi blu gratuiti per le festività

Foto di repertorio

In occasione delle festività natalizie sarà possibile parcheggiare gratuitamente sia per andare a fare shopping che per vivere la città di Portoferraio

PORTOFERRAIO — L’amministrazione comunale di Portoferraio fa sapere che a partire da ieri, 12 Dicembre 2021, fino a Venerdì 7 Gennaio 2022, è garantita la sosta gratuita negli stalli blu gestiti dalla Società Abaco. "Si ringrazia il soggetto gestore per la disponibilità dimostrata in questo momento difficile", dichiara l'amministrazione comunale. Tale iniziativa potrà anche servire per vivere la città prima e durante le festività.