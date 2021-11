Mtb, tre vittorie al femminile per Elba Bike

Nel fine settimana a Formia sul podio Anna Rododendro e Margherita Oggero, che vince fra le junior. Vittoria anche per Alessia Bulleri

PORTOFERRAIO — Dal fango del nord Italia al (quasi) caldo del centro sud. Da una domenica all’altra cambia lo scenario per i ragazzi di Elba Bike, impegnati nello scorso fine settimana a Formia, in provincia di Latina, ai confini fra il Lazio e la Campania per una prova di campionato regionale di ciclocross.

E’ stata una gara importante e ricca di soddisfazioni per i giovani elbani, come sottolineano da Elba Bike con una nota, che sono riusciti tutti a guadagnare punti Top class che permetteranno di partire in griglia di merito alle prossime gare.

"La giornata è cominciata con la categoria Open Femminile - fanno sapere dall'associazione sportiva - che ha visto Margherita Oggero giungere in terza posizione assoluta e prima delle Junior, con doppia soddisfazione perché la vincitrice della gara è stata la “nostra” Alessia Bulleri, che come è noto in questa stagione di ciclocross corre con i colori della Cycling Cafè. A seguire le gare giovanili, con Fabrizio Matacera che è riuscito ad arrivare in nona posizione: ottima gara per lui che sta crescendo di determinazione parallelamente all’impegno di ogni allenamento; dietro di lui in 14esima posizione il giovane Ascanio Martorella, che con i punti accumulati si è assicurato la partecipazione ai Campionati Italiani. La partenza successiva ha visto salire sul podio in terza posizione Anna Rododendro che, pur timida e riservata nel quotidiano, in gara dimostra una determinazione inaspettata".

Anna Rododendro

"Nella stessa partenza - proseguono da Elba Bike - Tommaso Cervini ha dimostrato di vedere gli avversari del podio sempre più vicini, cogliendo una nona posizione per lui molto importante. A seguire, una 24ma posizione per Luigi Laurenti, che mostra ancora fatica in gara, necessitando probabilmente di maggiore costanza negli allenamenti. Oltre ai risultati di Formia, Tommaso Alberti è stato l’unico atleta elbano presente alla gara nazionale di Ancona; purtroppo un guasto meccanico lo ha fatto scivolare dall’ottava alla 22esima posizione all’arrivo: un peccato, ma comunque la dimostrazione di come sia molto buona la sua condizione. In ogni caso, per tutti i bikers elbani un bel ritorno a casa con il sorriso, insieme a genitori e tecnici accompagnatori, che in questo fine settimana sono stati Enrico Lenzi e Fabio Rododendro".