Max Allegri e Ambra Angiolini all'Elba

Immortalati in uno scatto mentre gustano un gelato a Portoferraio. Nei giorni scorsi la coppia era stata in vacanza all'Isola di Capraia

PORTOFERRAIO — Vacanze nelle isole toscane per Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan, e per la compagna Ambra Angiolini, attrice e conduttrice di tv e radio.

Nei giorni scorsi infatti Allegri e Angiolini sono stati in vacanza sull'Isola di Capraia e si sono fermati in una gelateria dell'isola dove si sono fatti fotografare dai fan.

La coppia poi è approdata all'Elba dove è stata immortalata in uno scatto mentre gusta un gelato a Portoferraio. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook della gelateria Zero Gradi. Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono gentilmente messi in posa per lo scatto.

Ad inizio estate 2020 l'isola d'Elba si conferma quindi ancora una volta come meta apprezzata dai personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

L'estate elbana infatti è iniziata con la presenza del cantautore Luca Carboni, ormai elbano d'adozione, è poi proseguita con la visita dell'attore Paolo Conticini e pochi giorni fa anche il cantautore Antonello Venditti ha fatto tappa sull'isola.

Una stagione che sicuramente potrà riservare molte altre sorprese.