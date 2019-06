Infarto, un incontro formativo per fare rete

"Nessun cuore è un'isola", un incontro formativo e informativo pubblico per fare rete per una risposta efficace all'urgenza nei soccorsi

PORTOFERRAIO — "Nessun cuore è un'isola"- La rete dell’Infarto Miocardico per l’Elba: questo il tema di un incontro pubblico che si terrà sabato 15 Giugno a partire dalle ore 10 all'Hotel Airone di Portoferraio.

Si tratta di un incontro formativo/informativo con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sul ruolo fondamentale che tutti possono ricoprire, facendo rete, come si legge nella nota dell'azienda Usl Toscana nord ovest, nella risposta efficace dell’urgenza dovuta a infarto.

"L’infarto è una patologia tempo dipendente, - spiegano dall'Usl - per cui è fondamentale garantire l’attivazione tempestiva del sistema di soccorso affinché le strategie di intervento siano rapide ed effettuate da personale opportunamente preparato. In proposito la Regione ha implementato il network aziendale della rete per l’infarto nel territorio insulare per il soccorso in emergenza-urgenza ed il trattamento dell’Infarto. Nell’ambito di questo sistema di rete, la popolazione è il fattore chiave per garantire il successo degli interventi".

All’evento sono invitati a partecipare gratuitamente tutti i potenziali attori della Rete: dal cittadino, alle autorità; dall’operatore sanitario al volontario; dal medico al dirigente scolastico, agli insegnanti; dalle Forze dell’Ordine agli imprenditori ed operatori del territorio; dai patronati alle farmacie; dalle confederazioni del Commercio ed Artigianato, alle cooperative di servizi; dalle associazioni sportive a quelle dei Pazienti e dei Disabili, dalle Residenze Sanitarie Assistenziali ai Comitati di partecipazione dei Cittadini.

La partecipazione al seminario è gratuita, spiegano dall'Usl e al termine sarà offerto un rinfresco in terrazza.

Il programma della giornata è allegato in fondo all'articolo.