Covid, all'Elba altri 12 nuovi casi positivi

Il sindaco di Portoferraio ha confermato la ripresa della didattica in presenza il 7 Gennaio per le asili, primarie e medie e l'11 per le superiori

PORTOFERRAIO — Oggi, 5 Gennaio, all'isola d'Elba sono stati registrati 12 nuovi casi positivi al Covid-19 su 180 tamponi effettuati nella giornata di ieri.

I nuovi casi sono così distribuiti: 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Rio, 3 sono persone residenti o domiciliate nel Comune di Campo nell'Elba, 8 sono persone residenti o domiciliate nel Comune di Portoferraio.

Continua incessantemente il tracciamento dei contatti e l'effettuazione dei tamponi da parte dell'Asl.

Lo ha reso noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità dei Comuni elbani, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 19,30.

Il sindaco ha inoltre spiegato che per quanto riguarda la ripartenza dei servizi per l'infanzia (asili nido) e scolastici (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) nel Comune di Portoferraio, viene confermata la didattica in presenza, così come annunciato dai canali istituzionali del Comprensivo Pertini, prevista per il 7 Gennaio.

"Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di secondo grado (superiori) - ha aggiunto il sindaco - ci si attiene alle disposizioni ministeriali: i ragazzi saranno impegnati nella didattica a distanza nei giorni 7, 8 e 9 Gennaio.

Perciò l'11 Gennaio la superiori riprenderanno le lezioni in presenza.

"Ricordiamo - ha infine ribadito il sindaco Zini - che per la giornata di domani saremo in zona rossa. Cerchiamo di non abbassare il livello di attenzione, sebbene il numero dei contagi sia diminuito: continuiamo ad avere comportamenti responsabili!"

