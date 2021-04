Covid, all'Elba 90 persone attualmente positive

Nessun nuovo contagio è stato registrato oggi sull'isola. Il punto sull'emergenza Coronavirus del presidente della conferenza sulla sanità

PORTOFERRAIO — Oggi, 17 Aprile, all'isola d'Elba non sono stati registrati nuovi casi positivi al Covid-19.

Sono invece 90 sull'isola le persone attualmente positive al virus. Da inizio pandemia all'Elba sono stati registrati in totale 1023 casi positivi.

Continua il tracciamento e l’azione di monitoraggio delle situazioni al momento presenti su tutto il territorio isolano da parte dell’Asl, contemporaneamente alla campagna di vaccinazione.

Lo ha reso noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 21,30.

"È essenziale non mollare i comportamenti responsabili ed evitare tutte le potenziali occasioni a rischio contagio. - ha detto il sindaco Zini - Continuiamo ad osservare le prescrizioni indicate per la zona arancione, la quale è stata confermata."

