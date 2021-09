Covid, all'Elba 85 persone attualmente positive

Il presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità Zini fa il punto sui contagi e invita i cittadini a vaccinarsi per arrivare all'85%

PORTOFERRAIO — Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità fa il punto sulla situazione Coronavirus all'isola d'Elba.

"Alla data di domenica 5 Settembre si registra la seguente situazione:

- 86 i casi positivi al virus presenti attualmente sull’isola;

- 1.290 i casi positivi totali dall’inizio della pandemia (marzo 2020);

- 23.312 il numero dei tamponi eseguiti dalla Asl da inizio pandemia;

- 20.000 circa il numero dei tracciamenti eseguiti dal servizio prevenzione Asl per mettere in isolamento i contatti stretti dei casi positivi;

- 48.000 circa il numero di dosi di vaccino somministrate alla popolazione elbana, 70% circa della popolazione residente con ciclo vaccinale (I e II dose) completato", ha spiegato Zini.

"Anche se questo pone l’Elba al primo posto nell’ambito di tutto il territorio della Asl Toscana Nord Ovest, non basta. - ha aggiunto Zini - Occorre ora fare un ulteriore sforzo per aumentare la percentuale di completa vaccinazione della popolazione (almeno 80 – 85)%. Dobbiamo lavorare soprattutto sulle fasce più giovani, in particolare dai 16 ai 40 anni, dove abbiamo ancora poco meno della metà dei soggetti da vaccinare nel ciclo completo".

"Sempre e comunque prudenza, responsabilità, la mascherina quando è necessario, evitiamo gli assembramenti e….completiamo la vaccinazione", ha concluso Zini.

