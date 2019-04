Allerta prorogata, primi disagi per i traghetti

Allerta meteo con codice giallo anche per oggi sulla costa meridionale della Toscana e nelle isole, sono saltate alcune corse dei traghetti

PORTOFERRAIO — L'allerta meteo emessa per la giornata di ieri con codice giallo per vento e mareggiate è stata estesa alla giornata di oggi martedì 23 Aprile, come si legge sul sito della Regione Toscana nella sezione specifica.

Nel frattempo, a causa del peggioramento del meteo, questa mattina sono stati sospesi alcuni dei collegamenti marittimi fra l'Elba e Piombino e viceversa.

In particolare è saltato il collegamento da Piombino per Portoferraio delle ore 7,45 e delle 10,45 di Blu Navy, fermo anche il primo collegamento Rio Marina-Piombino e viceversa di Toremar e anche l'aliscafo che effettua i collegamenti Portoferraio-Cavo e Piombino di Toremar per il quale risultano già cancellate anche le corse del pomeriggio. Stop anche alla partenza delle ore 9 di Moby da Piombino.

Mentre scriviamo però apprendiamo che la nave di collegamento tra Rio Marina e Piombino ha ripreso i collegamenti.