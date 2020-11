All'Elba un solo nuovo caso positivo al Covid-19

Lo ha reso noto il sindaco di Portoferraio che ha nuovamente ribadito l'importanza di osservare le regole per evitare la diffusione del Coronavirus

PORTOFERRAIO — Nella giornata di oggi 29 Novembre all'isola d'Elba è stato registrato un solo nuovo caso positivo al Covid-19.

Lo ha fatto sapere Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità, in base all'aggiornamento dell'Asl locale delle ore 19.

A risultare positiva una persona residente nel Comune di Portoferraio e legata a casi positivi degli scorsi giorni.

Continua il tracciamento dei contatti e l’esecuzione dei tamponi da parte dell'Asl presso il parcheggio di San Martino a Portoferraio.

"Raccomandiamo la massima collaborazione e trasparenza nella ricostruzione e nel tracciamento dei contatti dei casi positivi che vengono riscontrati. - ha sottolineato il sindaco Zino - E’ essenziale che il servizio Igiene e Prevenzione della Asl sia messo in condizione di agire e di assumere le decisioni corrette sulla base delle informazioni che vengono rilasciate da coloro che sono intervistati".

"Ricordiamo che siamo ancora in presenza delle restrizioni previste per la zona rossa- ha aggiunto il sindaco - pertanto è assolutamente necessario il rispetto e l’osservanza di comportamenti responsabili. Evitiamo attività sociali e di convivialità non essenziali. Rispettiamo le regole per evitare di dover prendere provvedimenti ancor più severi. Indossiamo la mascherina, sempre! Rispettiamo il distanziamento, non creiamo assembramenti".

