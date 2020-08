Niente fuochi d'artificio a Rio Marina e a Cavo

L'emergenza Covid fa saltare i tradizionali fuochi di San Rocco che si svolgono ogni anno il 16 Agosto ma c'è comunque un calendario di eventi

RIO — “Ce lo chiedono in tanti: ci saranno i fuochi quest’anno? -dichiara Raffaela Franceschetti, assessora a Cultura ed Eventi del Comune di Rio - Purtroppo dobbiamo dire di no. Il tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio del 16 agosto, festa di San Rocco, e il rinnovato appuntamento pirotecnico a Cavo quest'anno non ci saranno".

"La sofferta decisione - spiega Franceschetti - è stata presa per senso di responsabilità ben sapendo che eventi di tal genere rendono impossibile il rispetto delle norme a tutela dal rischio di contagio da Covid-19. Abbiamo sperato fino all’ultimo che la situazione ci potesse permettere anche in extremis di organizzare questo spettacolo che sappiamo ormai parte della vita riese ma dopo esserci consultati anche con gli altri comuni elbani ci siamo dovuti arrendere. Avremo comunque un discreto calendario di eventi anche se molto ridotto rispetto agli anni passati. Ci rinfranca il fatto che comunque, nonostante tutto e nonostante i timori della vigilia, i dati sulle presenze nel nostro territorio sono fin qui incoraggianti”.

"Per i fuochi - dice il sindaco di Rio Marco Corsini - ci rifaremo l’anno prossimo e con gli interessi. Restiamo ottimisti e a nome di tutta l’amministrazione auguro un buon Ferragosto".