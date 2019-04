Pioggia e temporali, scatta l'allerta meteo

Su tutta la Regione Toscana nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una perturbazione che ha fatto scattare l'allerta meteo con codice giallo

MARCIANA — Un'altra giornata con piogge e temporali sparsi in tutta la Toscana, prevista per domani, ha fatto scattare l'allerta meteo con codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico.

Infatti per domani, venerdì 26 Aprile, è previsto il passaggio di una perturbazione proveniente dal nord dell'Atlantico che porterà maltempo.

L'allerta meteo è in vigore dalla mezzanotte di domani 26 Aprile fino alle ore 20 dello stesso giorno.