Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza

Il Comune di Marciana Marina invita i cittadini e gli interessati a leggere la bozza del nuovo documento e a partecipare con osservazioni

MARCIANA MARINA — Il Comune di Marciana Marina ha diffuso un avviso di attivazione della procedura di consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022.

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Marciana Marina www.comune.marcianamarina.li.it è pubblicata la bozza del Codice di piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020–2022.

Allo scopo di coinvolgere tutti i portatori di interesse, interni ed esterni all’amministrazione, il Comune invita gli stessi a formulare eventuali osservazioni, proposte ed integrazioni entro e non oltre il 23 Gennaio 2020, inoltrandole al Comune di Marciana Marina secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: segretario@comune.marcianamarina.li.it

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

- tramite consegna diretta c/o il Municipio, Ufficio Protocollo Via Giovanni Pascoli, n° 1., piano terra.