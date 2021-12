Marciana ha festeggiato la sua centenaria

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

Il sindaco e l'amministrazione comunale hanno portato i saluti alla signora Margherita Paolini che ha raggiunto un traguardo importante

MARCIANA — È stata festeggiata la centenaria Margherita Paolini alla presenza dell'amministrazione comunale di Marciana.

"La sua energia e la sua voglia di vivere sono un inno alla vita per tutti noi, soprattutto in questo periodo duro e difficile. Ancora complimenti per questo bellissimo traguardo", ha detto l'amministrazione comunale.

Alla signora è stata consegnata una pergamena per mano del sindaco Simone Barbi.