Nel Livornese ci sono 15 nuovi positivi

Emergenza Covid, nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi. Negli ospedali di Livorno e Cecina i ricoverati in totale sono 50

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno nessuna persona malata di Covid-19 è deceduta (ieri 1). Il numero delle persone decedute durante la pandemia nel Livornese rimane di 409.

Sono 15 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 21). Il totale dei contagiati nella provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è 17.233. Nel territorio provinciale vivono circa 330mila persone.

Nei reparti covid degli ospedali della provincia la situazione è la seguente: a Livorno ci sono 37 ricoverati (uno meno di ieri), di cui 9 in terapia intensiva (come ieri). A Cecina 13 ricoverati (uno più di ieri), di cui 3 in terapia intensiva (come ieri).

Asl nord ovest ha indicato la provenienza dei 15 casi odierni: Livorno 5, Campiglia Marittima 1, Cecina 2, Rosignano Marittimo 2, San Vincenzo 2, Portoferraio 3.

Per leggere il bollettino Covid della Toscana cliccare qui.