Cronaca venerdì 20 agosto 2021 ore 12:13

Covid, 87 nuovi casi nella provincia

Ci sono 87 nuovi casi Covid positivi in provincia di Livorno. Non si sono verificati decessi. In Toscana 700 contagi e ricoveri in aumento