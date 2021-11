Domenica di maltempo, nuova allerta meteo

Su gran parte della costa e nelle isole toscane è attesa pioggia con vento e temporali forti. Previsto anche mare mosso. Ecco le informazioni

LIVORNO — Domenica 7 Novembre con temporali, vento e pioggia su gran parte della costa toscana e nelle isole dell'Arcipelago.

Perciò la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per vento che proseguirà fino alle ore 12 di domani.

Codice giallo anche per rischio allagamenti e temporali forti a partire dalla mezzanotte di questa sera e fino alle ore 18 di domani, domenica 7 Novembre.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo. Dalla sera di oggi, sabato, è atteso un peggioramento a partire dai settori sud-orientali con precipitazioni diffuse sulle zone meridionali con temporali sparsi, con pioggia più abbondante sulla parte meridionale del grossetano e del senese con massimi fino a 20 mm.

Domenica durante la notte e fino alle prime ore della mattina sono previste piogge diffuse sulle zone meridionali e costiere centro-meridionali, isolate altrove. Possibili isolati temporali, più probabili su Arcipelago, grossetano e parte meridionale delle province di Livorno e Pisa. In serata nuovi rovesci sparsi o brevi temporali al sud con pioggia fino a 20-30 mm su grossetano e parte meridionale della provincia di Livorno e fino a 10-15 mm sulle restanti zone meridionali e sulla costa centrale. Possibili massimi fino a 40-50 mm su grossetano, Arcipelago e parte meridionale delle province di Livorno, Pisa e Siena. Sul resto delle zone meridionali e sulla costa centrale massimi fino a 20-30 mm.

Dalla sera di oggi e fino alle prime ore della mattina di domani, possibili temporali al sud, più probabili su Arcipelago, grossetano e parte meridionale delle province di Livorno e Pisa.

Per oggi sono previste raffiche di vento fino a 70-90 chilometri orari sui crinali appenninici, 60-80 in collina, sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago, 50-70 sulle pianure sottovento all'Appennino. Domani è prevista l'attenuazione dei venti con raffiche fino a 50-70 chilometri orari sui crinali appenninici, 50-60 in collina, sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago e 40-50 sulle pianure sottovento all'Appennino.

Per quanto riguarda il mare, oggi previsto mare localmente molto mosso sull'Arcipelago mentre domani è previsto mare localmente molto mosso sull'Arcipelago e sull'Argentario.