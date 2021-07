Ipotesi Green pass traghetti, Elba esclusa

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

ISOLA D'ELBA — Sono ore decisive sull'utilizzo del green pass in Italia per arginare i contagi da Covid con l'arrivo della variante delta. Domani è prevista una riunione del Cts e fra le ipotesi in campo ci sarebbe anche quella di estendere l'obbligo del green pass anche per accedere ai mezzi di trasporto, traghetti compresi ma sulle lunghe distanze. Il green pass, va ricordato, serve per attestare la vaccinazione anti-Covid, la guarigione dal Covid, l'esito negativo a un tampone antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

In Sicilia ed in Sardegna i due governatori hanno messo in campo misure più restrittive per tutelare le loro isole. In particolare il governatore della Sardegna Solinas sta lavorando sull'ordinanza che riporterà i controlli negli scali dell'Isola per verificare che chi accede abbia il green pass ma ci sarebbe anche l'ipotesi di effettuare tamponi a campione su chi sbarca sull'isola.

Per quanto riguarda invece la Toscana, il governatore Eugenio Giani ha fatto sapere di attendere le misure del Governo e non pare intenzionato ad applicare misure più restrittive.

All'isola d'Elba infatti non c'è una situazione preoccupante relativamente ai contagi - nell'ultima settimana è stato registrato un solo nuovo caso positivo - "quasi il 70% della popolazione ha già ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid", ha detto Angelo Zini, presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità, e "si prevede di arrivare al 60% di seconde dosi somministrate entro la fine di Luglio".

Zini ha inoltre spiegato: "Non abbiamo intenzione di chiedere o applicare norme più restrittive per l'accesso sull'isola ma ci adeguiamo a quello che sarà la normativa nazionale. L'ipotesi di effettuare i tamponi alle persone che sbarcano dai traghetti in piena stagione turistica la vedo sinceramente impraticabile, sia perché non abbiamo il personale né gli spazi, sia perché chi sbarca a Portoferraio si trova direttamente in città quando scende dalla nave e non sapremmo dove far confluire il traffico che già ora è congestionato".

Angelo Zini

Anche per Niccolò Censi, coordinatore della Gestione associata del turismo dei Comuni elbani "non c'è una situazione tale da creare preoccupazione e misure più restrittive sull'isola. C'è poi da sottolineare che l'Elba comunque è un'isola che fa parte di una regione e non ha l'autonomia che hanno le grandi isole come Sardegna e Sicilia. L'importante è continuare a seguire le regole previste e osservare il distanziamento, dato che la nostra isola per la sua grande spazialità lo permette".

Niccolò Censi

Diversa invece è la posizione di Massimo De Ferrari, presidente dell'associazione Albergatori Elbani "Credo che sarebbe una notizia positiva l'obbligo del green pass anche per accedere ai traghetti, proprio per garantire maggiore sicurezza. All'Elba il 70% della popolazione è vaccinata, noi da parte nostra - precisa De Ferrari - abbiamo vaccinato tutto il personale e attivato tutti i controlli di sicurezza ma abbiamo anche messo in campo le procedure per effettuare i tamponi sia per i matrimoni sia per i nostri ospiti in partenza che devono tornare in paesi dove questo è richiesto".

Massimo De Ferrari